Osmaniye\'de otomobil köprüden düştü

24.03.2026 00:11
Düziçi'nde kontrolden çıkan otomobil köprüden düşerek sürücüsü yaraladı. İnceleme başlatıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden aşağı düştüğü kazada, araçta sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düziçi ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 80 AAG 387 plakalı otomobil köprüden aşağı düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü İsa K., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Otomobil, Osmaniye, Güvenlik, 3. Sayfa, Düziçi, Son Dakika

Advertisement
