Osmaniye'de Otomobil ve Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika
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Osmaniye'de Otomobil ve Motosiklet Hırsızlığı

Osmaniye\'de Otomobil ve Motosiklet Hırsızlığı

Osmaniye'de park halindeki otomobili çalan hırsızlar, çekici üzerinde Gaziantep'e götürerek depoya sakladıktan sonra motosiklet çalarak Osmaniye'ye geri döndü. Polis ekipleri, hırsızların faillerini yakaladı.

14.08.2024 12:51
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Osmaniye'de park halindeki otomobili çalıp çekici üzerinde Gaziantep'e götürerek depoya saklayan hırsızlar, daha sonra motosiklet çalarak Osmaniye'ye geri döndü.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, geçtiğimiz günlerde meydana gelen otomobil hırsızlığı olayının failleri yakalandı. Polis ekipleri, 217 saatlik kamera kaydı incelemesiyle hırsızların otomobili çalmadan önce detaylı bir çevre araştırması yaptığını, çalınma sırasında 2 kişinin çevre güvenliğini sağladığını ve otomobili çalarak yakalanmamak için ara sokaklardan kaçtığını tespit etti. Çalıntı otomobilin, çekici ile Gaziantep'e götürülerek bir depoda saklandığı belirlendi. Hırsızların daha sonra motosiklet çalarak Osmaniye'ye geri döndüğü öğrenildi. Hasan T. ve Muhammed K. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hasan T. tutuklanırken, Muhammed K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Otomobil ve Motosiklet Hırsızlığı - Son Dakika

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