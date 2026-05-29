Osmaniye\'de şiddetli yağışın ardından toprak kayması meydana geldi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok noktada toprak kayması meydana geldi. Bazı yollar ulaşıma kapanırken, park halindeki bir tırın dorsesi de kayan toprağın etkisiyle hasar gördü.

İlçede etkili olan yağışın ardından yamaçlardan kopan toprak ve kaya parçaları yollara sürüklendi. Bazı güzergahlarda ulaşım aksarken, park halindeki bir tırın dorsesi de toprak kayması sonucu yerinden kayarak zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. İş makineleriyle yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, bölgede yağışların etkisini sürdürebileceğini belirterek vatandaşları heyelan ve toprak kayması riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - OSMANİYE