Sağanak sonrası Savrun Çayı taştı, Kadirli\'de hayat durma noktasına geldi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kırsal kesimde etkili olan sağanak yağışın ardından Savrun Çayı ve Bülbül Deresi taştı, çok sayıda vatandaş ve araç mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinin kırsal bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini artırarak günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından kent merkezinden geçen Savrun Çayı ve Bülbül Deresi'nin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Savrun Çayı'nın debisinin yükselmesiyle birlikte bazı araçlar yolda mahsur kalırken, ilçenin farklı noktalarında meydana gelen su baskınları nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Belediye ekipleri ve ilgili kurumlar, taşkınların yaşandığı bölgelerde su tahliye ve kurtarma çalışmalarını sürdürürken, mahsur kalan vatandaşların güvenli alanlara ulaştırılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. - OSMANİYE