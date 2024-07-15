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Osmaniye'de sağanak yağmur ve fırtına

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına günlük yaşamı oluımsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken bazı binaların çatısı uçtu.

Kadirli ilçesinde öğleden sonra başlayan ve 1 saat boyunca aralıksız yağan sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bazı ev ve binaları su bastı. Yağmur suyunun biriktiği Cemalpaşa mahallesi Tevfik Pampal caddesi Sumbas ilçesi yolu trafiğe uzun süre kapandı. Belediye ekipleri kapanan yolda çalışma başlattı. Öte yandan sağanak yağmur ile birlikte etkili olan fırtınadan dolayı ilçeye bağlı Cığcık köyünde bir hayvan ahırının çatısı tamamen uçtu.