Osmaniye\'de şelaleye giren genç hayatını kaybetti

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Osmaniye'de serinlemek için şelaleye giren 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kadirli'den arkadaşları ile Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bulunan Karasu şelalesine pikniğe gelen Ahmet Akboğa (25), serinlemek için şelaleye girdi. Akboğa'nın gözden kaybolduğunu gören arkadaşları ve vatandaşlar durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri, genci bulunduğu yerden çıkartarak olay yerinde hazır bekletilen ambulansa teslim ettiler.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Akboğa yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - OSMANİYE