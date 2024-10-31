Osmaniye'de Serada Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika
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Osmaniye'de Serada Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gece saatlerinde bir serada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın sonrası serada maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.10.2024 12:05
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Serada çıkan yangın maddi hasara neden oldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin kadirli ilçesinde gece saatlerinde bir serada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası serada maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın Şehit Vedat Kocadallı mahallesi Osmaniye yolu üzerinde bri serada meydana geldi. Serada plastik malzemelerin bulunduğu alandan alevlerin çıktığını görenler durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonrası serada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, İtfaiye, Kadirli, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Serada Yangın: Maddi Hasar Meydana Geldi - Son Dakika

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