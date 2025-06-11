Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar meydana geldi.
Yangın, Bahçe ilçesi İslam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Tofaş marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin söndürdüğü yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de Seyir Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
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