Osmaniye\'de tankerin lastiklerinden çıkan yangın zeytin bahçesine sıçradı

Osmaniye'de bir tankerin lastiklerinde çıkan yangının otluk alana ve zeytin bahçesine sıçraması sonucu yaklaşık 500 metrekarelik alan zarar gördü.

Yangın, Osmaniye Otoyol Gişeleri Adana istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir tankerin lastiklerinin tutuşmasıyla çıkan yangın, yol kenarındaki otluk alana ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 araçla kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarında yaklaşık 7 ton su kullanılırken, yangında yaklaşık 500 metrekarelik otluk alan ile zeytin ağaçları zarar gördü. - OSMANİYE