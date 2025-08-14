Osmaniye\'de Tır Devrildi: 2 Yaralı

Osmaniye'de seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Osmaniye otoban yolu gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen, tır seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada tır içerisinde sıkışan yaralılar çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE