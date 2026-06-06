Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır - Son Dakika
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Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

06.06.2026 19:00
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'deki hastane açılışında anlattığı "Kürt kadın fıkrası" nedeniyle tepki çeken iş insanı Rahmi Koç'la ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir’deki hastane açılışında anlattığı fıkra nedeniyle tepki çeken iş insanı Rahmi Koç’a destek verdi. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, Koç hakkında soruşturma başlatılmasını doğru bulmadığını belirtti.

RAHMİ KOÇ'A SORUŞTURMASINA BAHÇELİ'DEN TEPKİ

Olayın samimi bir sohbet ortamında yapılan bir latife olduğunu ifade eden Bahçeli, "95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Bahçeli açıklamasında şunları söyledi: "Koç Topluluğu 100 yıldır ülkemizin kalkınma hamlesinde önemli sorumluluklar üstlenmiştir. İstihdama katkı sağlayan güzide yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyetimizin yüksek bir seviyeye erişmesi hedefinde de her zaman sorumlu bir anlayışla hareket etmiştir.

"YAPTIĞI LATİFE ÜZERİNE SORUŞTURMA AÇILMASI YANLIŞ"

Tam da 100. kuruluş yıldönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde, yine aynı topluluğa ait olan İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır.

"KABUL EDİLEMEZ TABİRLERLE HEDEF ALINMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

95 yıllık ömründe, aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye’ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz."

ANLATTIĞI FIKRA TEPKİ ÇEKTİ

Hastanenin protokol üyelerine gezdirildiği sırada Rahmi Koç, eski Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi ve yanındaki heyete şu fıkrayı anlatmıştı: "Doktor Kürt kadının derdini dinlemiş. 'Hanımefendi perdenin arkasına gidin, soyunun' deyince kadın demiş ki, 'Doktor Bey, ilk sen soyun'."

ÖZÜR DİLEDİ

Rahmi Koç, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" sözleriyle özür dilese de tepkiler dinmedi. 

Devlet Bahçeli, Rahmi Koç, Politika, Türkiye, Hastane, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Demir Sönmez Demir Sönmez:
    Adam iyiki bir espri yaptı sakasina bizim bizim medyalar iyice abarttı 4 2 Yanıtla
    Serkan ergezer Serkan ergezer :
    BU ADAMİDA DOKTORLARI KACİRTTİKLARİ GİBİ BUNUDA TÜRKİYE DEN KAÇIRTMAK 0 0
  • aykut koçak aykut koçak:
    bu sosyal medya yüzünden insanlar ne konuşacağını bilemez oldu ne var bunda adam masum bir fıkra anlatmış 2 2 Yanıtla
  • Ivan Steve Ivan Steve:
    Bu olayı destekleyenler Birisi Türk kadınına laf yapmış olsaydı aynı tepki verebilir miydiniz bir tane Kürt bu lafları söylemiş olsaydı Türk kadınına 2 1 Yanıtla
    Ali Arslan Ali Arslan:
    50 kusur yaşındayım,kendimi bildiğimden beri laz lara fıkralar anlatılır ,hatta saat 12 diye herkesin bildiği aşağılama yapılır hicmi utanmaniz Allah'ınız yok böyle yorum yapıyorsun 0 0
  • Kubilay Turkyilmaz Kubilay Turkyilmaz:
    KOÇ EFENDİ SÖZ OLA KESTİRİR BAŞI DEYİMİNİ HİÇ. OKUMADIN MI 1 0 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    bahçeli bu aralar mantıklı işler yapıyor galiba gidici 0 0 Yanıtla
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