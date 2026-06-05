Esenyurt'ta Bıçaklı Tartışma - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bıçaklı Tartışma

Esenyurt\'ta Bıçaklı Tartışma
05.06.2026 20:10
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Alkollü bir kişi tartıştığı esnafa bıçak çekti, yere düştü. Olay sonrası şikayetçi olmadılar.

ESENYURT'ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, tartıştığı kadın esnafa bıçak çekti. Kadının üzerine yürüdüğü sırada ayağı takılan şüpheli, dondurma dolabına çarparak yere düştü. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle çevredeki esnafa hakaret etmeye başladı. Kadın esnafın tepki göstermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, kadın esnafa tehditler savurduktan sonra bıçak çekti. Kadının üzerine doğru yürüyen şüpheli, bu sırada ayağının takılması sonucu dondurma dolabına çarparak yere düştü. Çevrede bulunanların araya girmesiyle olay büyümeden sona erdi.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelinin çevredeki esnafı rahatsız ettiği yönünde beyanlar olduğu ancak olayda tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Esenyurt, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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