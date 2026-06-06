Formula 1 dünyasının en prestijli yarışlarından biri olan Monaco Grand Prix’si, bu hafta sonu sadece hız tutkunlarını değil, dünya yıldızlarını da ağırladı. Yarışın en çok konuşulan ismi ise ünlü iş kadını Kim Kardashian oldu.
Bir süredir birlikte olduğu F1 pilotu sevgilisi Lewis Hamilton’a destek olmak için Monako’ya gelen Kardashian, padoğun ve tribünlerin odak noktası haline geldi.
Monako sokaklarında adeta şıklık rüzgarları estiren Kim Kardashian, yarış stiliyle de moda otoritelerinden tam not aldı. Kendine has şıklığıyla kameralara yansıyan ünlü yıldız, padoğa adım attığı andan itibaren tüm bakışları üzerine topladı.
Hamilton’ın direksiyon başındaki performansını yakından takip eden Kardashian, sıralama turlarını büyük bir heyecan ve dikkatle izledi. Yarışın her anını nefesini tutarak takip eden ünlü yıldızın o anları, objektiflere anbean yansıdı.
Son Dakika › Spor › Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı - Son Dakika
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