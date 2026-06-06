Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı - Son Dakika
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Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı

06.06.2026 20:02
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Kim Kardashian, F1 pilotu sevgilisi Lewis Hamilton'ı desteklemek için Monako'ya geldi. Monaco Grand Prix'sinde görüntülenen Kim Kardashian'ın şıklığı tam not alırken, sıralama turlarını büyük bir heyecanla takip etmesi gözlerden kaçmadı.

Formula 1 dünyasının en prestijli yarışlarından biri olan Monaco Grand Prix’si, bu hafta sonu sadece hız tutkunlarını değil, dünya yıldızlarını da ağırladı. Yarışın en çok konuşulan ismi ise ünlü iş kadını Kim Kardashian oldu.

KIM KARDASHIAN'DAN HAMILTON'A DESTEK

Bir süredir birlikte olduğu F1 pilotu sevgilisi Lewis Hamilton’a destek olmak için Monako’ya gelen Kardashian, padoğun ve tribünlerin odak noktası haline geldi.

TARZIYLA BEĞENİ TOPLADI 

Monako sokaklarında adeta şıklık rüzgarları estiren Kim Kardashian, yarış stiliyle de moda otoritelerinden tam not aldı. Kendine has şıklığıyla kameralara yansıyan ünlü yıldız, padoğa adım attığı andan itibaren tüm bakışları üzerine topladı.

Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı

BÜYÜK HEYECAN YAŞADI

Hamilton’ın direksiyon başındaki performansını yakından takip eden Kardashian, sıralama turlarını büyük bir heyecan ve dikkatle izledi. Yarışın her anını nefesini tutarak takip eden ünlü yıldızın o anları, objektiflere anbean yansıdı.

Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı

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Son Dakika Spor Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı - Son Dakika

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