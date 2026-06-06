Kim Kardashian, Lewis Hamilton'ı Monako'da yalnız bırakmadı

Formula 1 dünyasının en prestijli yarışlarından biri olan Monaco Grand Prix’si, bu hafta sonu sadece hız tutkunlarını değil, dünya yıldızlarını da ağırladı. Yarışın en çok konuşulan ismi ise ünlü iş kadını Kim Kardashian oldu.

KIM KARDASHIAN'DAN HAMILTON'A DESTEK

Bir süredir birlikte olduğu F1 pilotu sevgilisi Lewis Hamilton’a destek olmak için Monako’ya gelen Kardashian, padoğun ve tribünlerin odak noktası haline geldi.

TARZIYLA BEĞENİ TOPLADI

Monako sokaklarında adeta şıklık rüzgarları estiren Kim Kardashian, yarış stiliyle de moda otoritelerinden tam not aldı. Kendine has şıklığıyla kameralara yansıyan ünlü yıldız, padoğa adım attığı andan itibaren tüm bakışları üzerine topladı.

BÜYÜK HEYECAN YAŞADI

Hamilton’ın direksiyon başındaki performansını yakından takip eden Kardashian, sıralama turlarını büyük bir heyecan ve dikkatle izledi. Yarışın her anını nefesini tutarak takip eden ünlü yıldızın o anları, objektiflere anbean yansıdı.