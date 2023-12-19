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Kadirli'de Tır-Minibüs Çarpışması: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Kadirli'de Tır-Minibüs Çarpışması: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Kadirli-Cığcık Köyü yolu, köy mezarlığı civarında meydana geldi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

Kadirli\'de Tır-Minibüs Çarpışması: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
19.12.2023 - 20:19,  Güncelleme: 20:21
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli-Cığcık köyü yolu, köy mezarlığı civarında Serhat K. idaresindeki tır ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan İlyas A., Ferami A., Ünal Köstü ve Ali Avaner minibüs içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle minibüsten çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ünal Köstü ve Ali Avaner yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlyas A. ve Ferami A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadirli'de Tır-Minibüs Çarpışması: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadirli'de Tır-Minibüs Çarpışması: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı - Son Dakika
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