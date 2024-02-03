 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'de tünel kazasında 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Osmaniye'de tünel kazasında 1 ölü, 6 yaralı

Osmaniye\'de tünel kazasında 1 ölü, 6 yaralı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Kızlaç Tüneli'nde meydana geldi. Otomobil yangını sonucu yavaşlayan trafikte, bir otobüs tıra, tır da hafif ticari araca çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yol trafiğe açıldı.

03.02.2024 23:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde tünel içerisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Osmaniye Bahçe ilçesinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Kızlaç Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı. Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken Mustafa Zengin idaresindeki Can Dersim Tuncelililer Turizm firmasına ait 62 AF 666 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, 33 DIN 90 plakalı tırın dorsesine çarptı. Tır da, önündeki 06 ZDU 218 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Kazada otobüs şoförü Mustafa Zengin hayatını kaybederken, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışmaları sonucu yol trafiğe açıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Osmaniye, Tarsus, Bahçe, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de tünel kazasında 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 00:53:55. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de tünel kazasında 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement