Osmaniye\'de Türkmen Beldesi Belediye Başkanı dahil 8 kişi yaralandı

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Osmaniye'de Türkmen Beldesi Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da aralarında olduğu 8 kişinin yaralandığı kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen (Tüysüz) beldesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taşlı, sopalı kavgada aralarında Türkmen beldesi Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da olduğu 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay neticesinde yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralananların yakınlarının hastane önünde taşkınlık çıkarması üzerine hastaneye çok sayıda jandarma ve polis çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Diğer yandan Belediye Başkanı Veli Fidan'ın ayağının kırıldığı ve ameliyat edileceği öğrenilirken, iddiaya göre kavganın son yerel seçimlerden bu yana süre gelen tartışmalar nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE