Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama - Son Dakika
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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Osmaniye\'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda, 8 şüpheliden 1 kişi tutuklandı. Operasyonlarda bonzai, kenevir bitkisi, av tüfeği, tabanca, sigara, motorin, kaçak alkollü içki ve kaçak çay ele geçirildi.

09.05.2024 20:54
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Osmaniye'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonlarda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 1 tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 6-7 Mayıs tarihleri arasında, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, jandarma sorumluluk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda. Hassas burunlu narkotik köpekle yapılan aramalarda; 100 gram bonzai, 3 kök kenevir bitkisi, 6 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 2 bin 425 paket bandrolsüz sigara, 428 litre motorin, 19 litre kaçak alkollü içki ve 8 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Haklarında, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve satın almak' suçları çerçevesinde adli işlem yapılan 8 şüpheliden 1 kişi tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama - Son Dakika

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