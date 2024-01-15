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Osmaniye'de Yabancı Uyruklu 3 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Yabancı Uyruklu 3 Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan araçta, yabancı uyruklu 3 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 2 şüpheli tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

Osmaniye\'de Yabancı Uyruklu 3 Göçmen Yakalandı
15.01.2024 - 15:39,  Güncelleme: 15:40
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Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan araçta, yabancı uyruklu 3 göçmen yakalandı. Olayla ilgi 2 şahısta göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolunda polis uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan incelemede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri batı illerine taşıyan yabancı uyruklu araç sürücüsü Muhammet I. ve birlikte hareket ettiği Hatim E.'yi göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan 3 göçmen, Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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