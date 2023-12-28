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Osmaniye'de Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Osmaniye'de Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu

Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir yolcuya ait peynir bidonunda 1 kilo 617 gram skunk ve 3,46 gram kubar esrar ele geçirildi. 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Osmaniye\'de Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu
28.12.2023 - 09:18,
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Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurularak arama yapılan yolcu otobüsünde bir yolcuya ait peynir bidonunda 1 kilo 617 gram skunk ile 3,46 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Bahçe ilçesinde şüpheli araç ve kişilere yönelik uygulama yapıldı. Uygulama sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj kısmında hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada F.İ.'ye ait peynir bidonunun içerisinde 1 kilo 617 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda ise Y.R.B.'nün üzerinde 1 gram kubar esrar, M.D.'nin üzerinde 2.46 gram kubar esrar, S.A.'nın üzerinde 6.10 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.İ. tutuklanırken Y.R.B., M.D. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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