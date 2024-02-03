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Osmaniye'de otoyol içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Osmaniye'de otoyol içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Osmaniye\'de otoyol içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Kızlaç Tüneli'nde gerçekleşti. Otomobil yangını sonucu tünelde trafik yavaşlarken, bir yolcu otobüsü tırın dorsesine çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybetti.

03.02.2024 20:22
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Osmaniye'de otoyol içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 ölü

OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde otobüs kazası meydana geldi. Olayda 1 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.

Kaza, Osmaniye Bahçe ilçesinde Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunun Kızlaç Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı. Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken Can Dersim Tuncelililer Turizm firmasına ait 62 AF 666 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü 33 DIN 90 plakalı tırın dorsesine çarptı. Tırda önündeki 06 ZDU 218 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu polis ve ambulans ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken otobüsteki yaralıların tahliyesinin sürdüğü öğrenildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüs şoförünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de otoyol içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de otoyol içerisinde zincirleme trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
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