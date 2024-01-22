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Osmaniye'deki tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Osmaniye'deki tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın, fabrikanın makine bölümünde çıktı ve depo bölümlerine ulaşmadan söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma, yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Osmaniye\'deki tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
22.01.2024 - 10:49,
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Osmaniye Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında gece saatlerinde başlayan yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Toprakkale ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasının makine bölümünde çıktı. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye, Toprakkale, Türkmen Beldesi, Hatay ve Erzin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın fabrikanın depo bölümlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Vardiyada 40 çalışanın olduğu dumandan etkilenen 4 işçi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Jandarma fabrika yangını ile ilgili tahkikat başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'deki tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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