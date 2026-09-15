Osmaniye Düziçi'nde virajda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Berke Barajı yolu Sabun Çayı mevkiinde otomobilin virajda takla atması sonucu sürücü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde virajda takla atan otomobilde sürücü yaralandı.
Kaza, saat 08.20 sıralarında Berke Barajı yolu Sabun Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alibozlu'dan Sabun Çayı yönüne seyreden otomobil, köprü yakınındaki keskin virajda kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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