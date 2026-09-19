Osmaniye Kadirli\'de piknik tüpüyle öldürülen hamile kadının eşi tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 çocuk annesi ve ikiz bebeklere 6 aylık hamile olan Didar F. (20), tartıştığı eşi K.F tarafından piknik tüpüyle darbedilerek öldürüldü. Gözaltına alınan K.F, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 17 Eylül'de Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Didar F. ile eşi K.F arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.F, eşini piknik tüpüyle başına vurarak ağır yaraladı.Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Didar F., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede genç kadının ikiz bebeklere 6 aylık hamile olduğu belirlendi. Didar F'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Düziçi ilçesindeki Çamiçi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayın ardından K.F ile 3 akrabası gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.F tutuklanırken, 3 akrabası serbest bırakıldı.