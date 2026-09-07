Osmaniye Kadirli'deki orman yangını erken müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika
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Osmaniye Kadirli'deki orman yangını erken müdahaleyle kontrol altına alındı

Osmaniye Kadirli\'deki orman yangını erken müdahaleyle kontrol altına alındı
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyü Cennetler Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 4 arazöz ve 50 kişilik ekibin müdahalesiyle alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Kadirli'ye bağlı Kızyusuflu köyü Cennetler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 arazöz ve 50 kişilik ekiple müdahale edildi. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına geçildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, Osmaniye, 3. Sayfa, Kadirli, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye Kadirli'deki orman yangını erken müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika

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