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Osmanlı Torunundan Milyonluk Hırsızlık

Osmanlı Torunundan Milyonluk Hırsızlık

Sultan Vahdettin'in torunu Mesude Evliyazade'nin evinden 11 milyon liralık mücevher çalındı.

18.03.2025 13:10
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Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade, Sarıyer'deki evinden aralarında Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu toplam 11 milyon 650 bin liralık mücevher çalındı. Milyonluk hırsızlığı gerçekleştiren hizmetçi T.Ç. ile evden çalınan çanta, elbise gibi eşyaları sosyal medya hesaplarından satan kızı S.N.Ş.(23) gözaltına alındı. Hizmetçi T.Ç.'nin belirli aralıklarla eşyaları ve mücevherleri poşetlere koyarak evden ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer, Poligon Mahallesi, Sarıyer caddesi üzerinde bulunan lüks sitede yaşayan Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade, 15 Mart'ta evinde hırsızlık olduğunu söyleyerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Evliyazade, polise verdiği ifadesinde evinden toplamda 11 milyon 650 bin liralık mücevherin çalındığını belirtti. Çalınanlar arasında Ulviye Sultan'dan kalan pırlanta işlemeli altın bileziğin tek başına fiyatının 6 milyon lira olduğunu kaydetti. 2 adet yüzük, 1 adet küpe, çanta ve giyim eşyalarının çalındığını söyleyen Mesude Ulviyezade olayın 4 Şubat'ta yatılı olarak işe aldığı hizmetçi tarafından gerçekleştirildiği ifade etti.

Milyonluk hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli yakalandı

İhbarın ardından polis ekipleri milyonluk hırsızlık için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hizmetçi T.Ç.'nin (43) izne çıkarken, evden topladığı eşyaları poşete koyarak evden ayrıldığını belirledi. Hizmetçinin hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, şahsı Esenyurt'ta gözaltına aldı. T.Ç.'nin ifadesinin ardından 79 parça, çanta, elbise gibi eşyalar ele geçirilirken, 20 parça giyim ve çanta eşyaları İzmir'de bulundu. Hizmetçinin kızı S.N.Ş. (23) isimli şüphelinin de çalınan eşyaları sosyal medya üzerinden satmaya çalıştığı tespit edildi. S.N.Ş. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken kızı S.N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, hizmetçi T.Ç.'nin eşyaları ve mücevherleri sattığı anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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