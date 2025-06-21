Konya'nın Seydişehir ilçesinde Ö.A. isimli şahıs, Ömer Karabulut Caddesi üzerindeki evinin önündeki otları temizlemek için ateşe verdi.
Bir anda parlayan alevler, yan bahçede bulunan Yusuf Coşkun'a ait evde yangına sebep oldu. Bahçede bulunan kuru ağaçların tutuşması sonrası büyüyen yangın 2 katlı eve sıçradı.
Yangın, ihbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Otları temizlemek isterken komşusunun evini yaktı - Son Dakika
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