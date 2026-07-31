Ot yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Konya'nın Karapınar ilçesinde çıkan ot yangını, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Karapınar ilçesine bağlı Sazlıpınar Mahallesi girişindeki otluk alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, otların temizlenmesi amacıyla yakılan ateşten çıkan kıvılcımlar, rüzgarın etkisiyle çevredeki kuru otlara sıçradı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın daha geniş bir alana sıçramadan söndürüldü. Yangında ağaçlar da zarar gördü.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında ot temizliği sırasında ateş yakılmaması ve muhtemel yangın risklerine karşı vatandaşların daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.