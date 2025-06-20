Otel Kabusu: Tatil Planı Mahkemeye Taşındı - Son Dakika
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Otel Kabusu: Tatil Planı Mahkemeye Taşındı

Otel Kabusu: Tatil Planı Mahkemeye Taşındı
20.06.2025 10:39
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Avukat Nazan Akça Subaşı, Antalya'daki otelde kötü muamele gördü ve 10 bin lira tazminat kazandı.

Adana'da yaşayan avukat Nazan Akça Subaşı, geçen yaz eşi ve çocuğuyla birlikte Antalya'daki Calido Maris Otel'e rezervasyon yaptırdı. Ancak tatil planı, otel müdürünün keyfi tutumu nedeniyle tam anlamıyla kabusa dönünce Şubaşı, oteli mahkemeye verip 10 bin lira manevi tazminata mahkum ettirdi.

Subaşı, geçen yıl temmuz ayında eşi ve çocuğuyla tatil planı yaptığını belirterek. "Kızımın isteği üzerine 5 yıldızlı, kaydıraklı havuza sahip bir otelde bir gece konaklamaya karar verdik. Tatilbudur isimli aracı firmadan rezervasyon yaptırıp ücretini ödedik. Otele ulaştıklarında ise beklenmedik bir muameleyle karşılaştık. Lobide bekletildik. Bu sırada sözleşmeyi imzaladık, kolluklarımızı aldık. Ancak bekletilmeye devam edildik. Yaklaşık bir buçuk saat sonra otel müdürüne neden odamıza alınmadığımızı sordum. Müdür saygısız bir şekilde 'sizi otele almıyorum' dedi. Tepki gösterince sözleşmeyi yırtarak çöpe attı. Bunun üzerine jandarmayı çağırdım" dedi.

"40 derece sıcakta perişan olduk"

Subaşı, o gün 40 derece sıcak altında bahçede yaklaşık iki saat beklediklerini anlattı. Müdürün sözleşmeyi çöpe attığını itiraf ettiğini de belirten Subaşı, "Çocuğumuzla aquaparkta geçirmeyi planladığımız günü, otel müdürünün çirkin üslubu yüzünden rezil bir şekilde geçirdik" diye konuştu.

"Mahkeme manevi tazminata hükmetti"

Yaşadıkları bu olay sonrası Subaşı, otel hakkında manevi tazminat davası açtı. Adana Tüketici Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Mahkeme, otelin hem Nazan Akça Subaşı'na hem de eşine manevi tazminat ödemesine karar verdi. Subaşı, "10 bin lira tazminat kazandık ama benim için önemli olan paradan çok yaşanan haksızlığın karşılıksız kalmamasıydı. Bu davayı, başkaları da aynı durumu yaşamasın diye açtım. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın istedim."

"Tatilimiz burnumuzdan geldi"

Subaşı, çalışan bireyler olarak yıl içinde sadece birkaç gün tatil yapabildiklerini hatırlatarak, "Şımarık birkaç insanın üslubu yüzünden tatilimiz burnumuzdan geldi. Ama artık emsal bir karar var" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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