Otel SPA\'sında denetimi engelleyen 3 şüpheli Ankara Çankaya\'da gözaltına alındı

Ankara'da bir otelin SPA bölümünde denetim gerçekleştirmek isteyen polislere direnen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Kasım'da kayıt dışı istihdam ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen huzur uygulamasında Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren bir otelin SPA bölümünde denetim yapılmak istendi. Otele gelen polis ekipleri, resepsiyon görevlisine polis kimliklerini ibraz ederek, SPA bölümünde denetim gerçekleştireceklerini bildirdi. Ancak resepsiyon görevlisinin ekipleri ilgili bölüme yönlendirmediği, bunun yerine telefonla bazı kişilerle iletişime geçtiği belirtildi. Bir süre bekleyen ekiplerin resepsiyon görevlisiyle birlikte SPA bölümüne yöneldiği sırada, kendisini otelin sahibi olarak tanıtan D.G.Ç.'nin duruma müdahale ettiği öğrenildi. D.G.Ç.'nin polis ekiplerine SPA bölümünün yerini göstermeye çalışan resepsiyon görevlisine bağırdığı, hakaret içerikli ifadeler kullandığı ve fiziki müdahalede bulunduğu, polis ekiplerinin araya girerek olayı engellediği belirtildi. Polis ekiplerince otel yetkilisine, SPA bölümünde umuma açık yer denetimi gerçekleştirileceği, denetimin Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun ilgili hükümleri ile yetkili mahkeme tarafından verilen önleme arama kararı kapsamında yapıldığı bildirildi. Buna rağmen D.G.Ç.'nin polis ekiplerinden arama kararı talep ederek denetime izin vermeyeceğini söylediği ve görevlilerin işlemlerini gerçekleştirmesine engel olmaya devam ettiği kaydedildi. Denetim gerçekleştirmek isteyen polis ekiplerine direnerek görevlerini yapmalarını engelledikleri gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayın ardından kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialar üzerine yapılan incelemelerde, polis ekiplerinin herhangi bir yetki veya karar olmadan otele girdikleri yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Denetime katılan görevlilerden bazılarının resmi polis üniforması giydiği, ekiplerin polis kimliklerini ibraz ettikleri ve denetimin mevcut önleme arama kararı kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi. Otel yetkilisinin eşinin süt sağdığı özel bir odaya polis ekiplerinin girmeye çalıştığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığı, SPA bölümüne geçişin söz konusu odadan değil, koridor ve merdivenler üzerinden sağlandığı bildirildi. Polis ekiplerinin odalarda arama yapmaya çalışmadığı, denetimin başlangıcından itibaren SPA bölümünde işlem yapılacağının açıkça belirtildiği kaydedildi.

Denetimin gerçekleştirilmesini engellemeye yönelik davranışların devam etmesi üzerine polis ekiplerince kademeli olarak güç kullanıldığı, otel yetkilisi D.G.Ç. ile birlikte 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan D.G.Ç. hakkında düzenlenen doktor raporunda ise herhangi bir darp veya yaralanma bulgusuna rastlanmadığı kaydedildi. Denetim sırasında görevlilere engel olunması, SPA bölümünün göz önünde bulunmayan alanlarında suç unsuru olabileceğinin değerlendirilmesi ve güvenlik kamerası kayıtlarının teslim edilmemesi üzerine cumhuriyet savcısıyla görüşüldüğü, alınan arama kararı doğrultusunda SPA bölümünde arama gerçekleştirildiği ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği belirtildi. Yapılan incelemelerde polis ekiplerinin denetim yapması engellendiği sırada SPA bölümünde bulunduğu değerlendirilen 2 kadının otopark bölümünden kaçarak uzaklaştığı, bir otel çalışanının Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında değerlendirilebilecek 2 POS cihazı ile 1 dizüstü bilgisayarı sakladığı ve aynı SPA merkezinin daha önce mühürlendiğinin belirlendiği bildirildi.

Öte yandan, söz konusu otelin SPA bölümünün 8 Eylül 2025 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince de denetlendiği ortaya çıktı. Bu denetimde SPA bölümünde fuhuş yapıldığının tespit edildiği, gerçekleştirilen işlemlerin ardından Çankaya Kaymakamlığı Fuhuş Komisyonu kararıyla işletmenin 45 gün süreyle mühürlendiği öğrenildi.