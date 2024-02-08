Otizmli gence öğretmeninden sopalı dayak iddiası
Büyükçekmece'de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde otizmli bir gencin darp edildiği iddia edildi
İSTANBUL - Büyükçekmece'de özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde akademik eğitimi olmayan öğretmenin otizmli öğrenciyi darp ettiği iddia edildi. Oğlunun vücudundaki morlukları gören anne durumu polise bildirirken, gözaltına alınan öğretmenin tutuklandığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'de bulunan özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde akademik eğitim almadığı belirtilen öğretmenin otizmli öğrencisi Kadir. A.'yı darp ettiği iddia edildi. Okuldan eve döndüğünde Kadir A.'nın annesine "Öğretmenim beni dövdü" demesi üzerine ortaya çıkan olayda anne Telli A., oğlunun vücudundaki morlukları görünce durumu polise bildirdi. Konu ile ilgili çalışma başlatan polis, Kadir. A'yı darp ettiği iddia edilen öğretmeni gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen öğretmen V.B. tutuklandı. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin öğretmenin iş akdini feshettiği belirtilirken, aile okulun da ihmali olduğunu iddia etti.
"Resmen çocuğuma işkence yapmışlar"
Darp edildiği iddia edilen otizmli Kadir A.'nın annesi Telli A., "Kadir yemek yaparken yanıma geldi ve 'Öğretmenim beni dövdü' dedi. Ben de 'Nasıl vurdu Kadir?' diyerek sormaya başladım. Bana sopa ile dövdüğünü ve boğazını sıktığını söyledi. Tabii ben de bu sözleri duyar duymaz şok oldum ve hemen okul müdürünü aradım. Durumu anlatarak müdüre 'Kadir bugün hangi öğretmenle çalıştı?' diye sordum. Bana yıllardır çalıştığımız öğretmenden farklı biri ile çalıştığını söyledi. Daha sonra bana 'Kadir'in morlukları var mı?' diye sordu. Tam o sırada oğlum geldi ve 'Kadir'e bakabilir misin' dedi. Baktığımda vücudunun her yerinde morluklar vardı. Resmen çocuğuma işkence yapmışlar. Yaşanan olayın ardından Kadir'in yüzünde tik başladı. Bize kızmaya ve bağırmaya başladı, daha asabi bir çocuk oldu. Yetkililerden rica ediyorum, lütfen özel çocuklarımıza sahip çıkalım. Bu şahsa en ağır ceza verilsin ki bir daha kimse çocuklarımıza el uzatmasın" dedi.
"Hiçbir eğitimi olmayan birinin normal çocuklara bile eğitim vermemesi gerekiyor"
Öğretmenin akademik bir eğitim almadığını iddia eden gencin ablası Ruken A. ise, "Kadir'e bu şiddeti gösteren şahsın akademik bir eğitim dahi aldığını düşünmüyorum. Spor üzerine bir eğitim geçmişi olduğunu düşünüyoruz ama onu bile tamamlamamış olabilir. Çünkü çok küçük bir yaşta. Benim kardeşim 24 yaşında, sözde o cani öğretmen ise 21-22 yaşında. Bu çok garip bir durum. Hiçbir eğitimi olmayan birinin normal çocuklara bile eğitim vermemesi gerekirken, özel çocukları nasıl emanet edebiliriz. Tüm bunların dışında da konudan haberdar edilmedik. Devlet büyüklerimizden konunun takipçisi olmalarını rica ediyorum ve şahsın en ağır cezayı alması için takipçi olacağız" diye konuştu.
(HP-ZA-CC-Y)
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