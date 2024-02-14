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Oto fareleri polisten kaçamadı

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde çok sayıda araçtan piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan yakıt ve akü çalan 2 zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından zanlılar tutuklandı.

Akçadağ ilçesinde çok sayıda araçta gerçekleşen hırsızlık olayları sonrasında çalışma başlatan ekipler izlenen 85 saatlik kamera görüntüleri sonrasında olayları gerçekleştiren 2 zanlının kimliğini tespit etti. İlçeye plakası olmayan bir araçla giriş yaptıkları belirlenen S.G. ile V.E.'nin ikametine operasyon düzenleyen ekipler adreste yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan yakıt ile akü ele geçirdi.

Polis merkezinde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.