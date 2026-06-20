Oto Galerici Cinayetinin Ardından İntihar - Son Dakika
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Oto Galerici Cinayetinin Ardından İntihar

Oto Galerici Cinayetinin Ardından İntihar
20.06.2026 21:48
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Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden iş ortağını öldüren oto galerici, ardından intihar etti.

Bursa'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada iş ortağını tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren oto galerici toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz gün Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre oto galericilik yapan Zafer Yılmaz ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren ortağı Banu Özdağ arasında yaklaşık 20 milyon liralık çek ve senetlerden kaynaklanan alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık yaşandı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, yanında bulunan tabancayla Özdağ'ın başına ateş etti ardından aynı silahla kendini vurdu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, oto galerici Zafer Yılmaz'ın cenazesi, Mudanya Duran Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mudanya Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Olaylar, Cinayet, Bursa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oto Galerici Cinayetinin Ardından İntihar - Son Dakika

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