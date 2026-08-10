Oto Kurtarıcı Çocuğa Çarptı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde oto kurtarıcının, oyuncak skuter ile yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 15 HK 700 plakalı oto kurtarıcı, oyuncak skuter ile yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.E.A.'ya (4) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk için çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, oto kurtarıcının ilerlediği sırada skuter ile karşıya geçmeye çalışan çocuğa çarpması ve çarpmanın ardından yaşananlar yer aldı.