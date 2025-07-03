Sakarya'nın Erenler ilçesi Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan iki taraf arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
E.C., 2 kişinin saldırısına uğradı. E.C., önce tekme ve yumruklarla ardından da levye ile dövüldü.
Bir süre sonra E.C. kaçarken, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
E.C.'nin şikayeti sonrası polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
Son Dakika › 3.Sayfa › Oto tamircide levye ile dövüldü; o anlar kamerada - Son Dakika
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