Oto tamircide levye ile dövüldü; o anlar kamerada

Sakarya'nın Erenler ilçesi Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan iki taraf arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

LEVYE İLE DÖVÜLDÜ

E.C., 2 kişinin saldırısına uğradı. E.C., önce tekme ve yumruklarla ardından da levye ile dövüldü.

OLAY KAMERADA

Bir süre sonra E.C. kaçarken, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

E.C.'nin şikayeti sonrası polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı