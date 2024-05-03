Otobüs şoförü ve yolcular arasında gerginlik - Son Dakika
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Otobüs şoförü ve yolcular arasında gerginlik

Ankara Keçiören'de 06 DTT 142 plakalı EGO otobüsünün şoförü ile yolcular arasında kapıların kilitli kalması nedeniyle gerginlik yaşandı. Şoförün kapıları açmaması ve yolcuları istedikleri durağa indirmemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında çocuklarını aşağıya indirmek isteyen ebeveynler ile otobüsün içinde kalan çocuklar ayrı kaldı. Şoför ile vatandaşlar arasında bağırma ve tartışma yaşandı.

03.05.2024 00:34
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Otobüs şoförü ve yolcular arasında gerginlik

ANKARA - Keçiören'de iddiaya göre 06 DTT 142 plakalı EGO otobüsünün şoförü ile yolcular arasında kapıların kilitli kalması nedeniyle gerginlik yaşandı.

Olay; Ankara'nın Keçiören ilçesi Sanatoryum Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 266 numaralı otobüs hattının şoförü ve yolcular arasında gerginlik yaşandı. Otobüs şoförünün ilk önce kapıları açmaması sinirleri tırmandırdı. Ardından güzergahı üzerindeki durağa uzak noktada otobüsü durduran şoför, yolcuları burada indirmek istedi.

Vatandaşların, kapıların açılmasının ardından aşağıya inmesiyle şoför kapıları tekrar kapattı. Bu durumda aşağıda kalan ebeveynler ile otobüsün içerisindeki çocuklar ayrı kalarak tartışma ortamı çıktı. Çocuklarını aşağıya indirmek isteyen ebeveynler, kapıların açılmasını şoförden istemesine rağmen açılmadı. Bu noktada şoför ile vatandaşlar arasında tartışma ve bağırma anları yaşandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otobüs şoförü ve yolcular arasında gerginlik - Son Dakika

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