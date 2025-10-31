Otobüste 16 yaşındaki çocuğu taciz eden muavin tutuklandı

Bursa'dan Eskişehir'e gelen şehirlerarası otobüste dün gece saatlerinde mide bulandıran bir olay yaşandı. Otobüste seyahat eden 16 yaşındaki yabancı uyruklu K.F. isimli kız çocuğunu taciz ettiği suçlamasıyla 40 yaşındaki Y.K. isimli muavin şikayet üzerine Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Y.K.'nin daha önceden farklı suçlardan kaydının olduğu öğrenildi. İşlemleri akabinde adliyeye sevk edilen Y.K. isimli muavin, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.