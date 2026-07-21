Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda seyir halinde olan lüks bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracın sürücüsü, otomobilini emniyet şeridine çekip kendisini dışarı atarak canını kurtardı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin tamamen sardığı lüks otomobil küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Milyonluk otomobil alevlere teslim oldu, sürücü hayatını dışarıya atlayarak kurtardı - Son Dakika
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