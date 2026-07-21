Milyonluk otomobil alevlere teslim oldu, sürücü hayatını dışarıya atlayarak kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyonluk otomobil alevlere teslim oldu, sürücü hayatını dışarıya atlayarak kurtardı

21.07.2026 09:31  Güncelleme: 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da çevre yolunda seyir halindeki otomobil, çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda seyir halinde olan lüks bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracın sürücüsü, otomobilini emniyet şeridine çekip kendisini dışarı atarak canını kurtardı.

MİLYONLUK ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin tamamen sardığı lüks otomobil küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Ulaşım, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milyonluk otomobil alevlere teslim oldu, sürücü hayatını dışarıya atlayarak kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Onur Dursun Onur Dursun:
    bütün arabalar milyonluk değil mi zaten? 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının Toros’unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu Arkadaşının Toros'unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu
İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı
15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı 15 yaşındaki Eda, son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüşmeye Gitti DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile Görüşmeye Gitti
Asgari ücrette yeni hazırlık Hükümet harekete geçti Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti
Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze’yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu
Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı Oğuzhan Uğur aylık gelirini açıkladı

10:44
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında “Muhammed“ örneği ile yırtmaya çalıştı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında "Muhammed" örneği ile yırtmaya çalıştı
10:32
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay Hastane kayıtları tek tek silinmiş
Gülistan Doku soruşturmasında şoke eden detay! Hastane kayıtları tek tek silinmiş
09:36
Çekirge istilası mı başladı Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
Çekirge istilası mı başladı? Bakanlıktan tedirgin eden görüntülerle ilgili açıklama
09:08
Özel’den “Sıra size de gelecek mi“ sorusuna dikkat çeken yanıt
Özel'den "Sıra size de gelecek mi?" sorusuna dikkat çeken yanıt
08:34
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin eşi dahil 15 kişi gözaltında
08:31
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü
Vinicius Junior estetik yaptırdı, bambaşka birine dönüştü
07:55
Motorine zam geldi İşte il il yeni fiyatlar
Motorine zam geldi! İşte il il yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 10:49:28. #7.12#
SON DAKİKA: Milyonluk otomobil alevlere teslim oldu, sürücü hayatını dışarıya atlayarak kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.