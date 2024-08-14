Otomobil Benzin İstasyonuna Daldı

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Otomobil benzin istasyonuna daldı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de kaza yapan otomobil benzin istasyonuna daldı. Kazada yaralanan olmazken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırşehir'de Güneykent yolu üzerinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonrasında benzin istasyonuna daldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası savrulan otomobil hızla benzin istasyonu pompalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle istasyonda kısa süreli panik yaşandı. Otomobilin henüz tespit edilemeyen sürücüsü ise kazadan sonra otomobilden çıkarak korkudan kaza yerinden kaçtı. Kazada can kaybı veya yaralanmanın yaşanmazken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.