Otomobil çalıştırıldığı an alev topuna döndü

Batman'da Polis Ekipten Kaçan Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da polis ekipleri tarafından takibe alınan araç durdurulmak istendi. Ancak sürücü dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda yakalanan araçta yapılan aramada, 4 kilo 718 gram skunk, 238 gram toz esrar ve bir tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.