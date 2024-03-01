Otomobil çarpıp kaçtı, motosikletli alkolü çıktı - Son Dakika
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Otomobil çarpıp kaçtı, motosikletli alkolü çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve motosiklet sürücüsü ile yolcu yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

01.03.2024 23:12
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Otomobil çarpıp kaçtı, motosikletli alkolü çıktı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı : 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Otomobil kaza yerinden kaçarken, motosiklet sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Körfez Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Kandıra Sapağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen Tofaş marka otomobil ile A.C. idaresindeki 54 AJB 202 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet devrildi. Yola düşen motosiklet sürücüsü A.C. ve arkasındaki İ.P. isimli kadın yolcu yaralandı. Otomobil kaza yerinden kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince A.C. ve İ.P.'nin ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Polis ekiplerince yapılan promil testinde sürücü A.C.'nin yasal sınırın üstünde alkollü olduğu tespit edildi. İki yaralı ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil çarpıp kaçtı, motosikletli alkolü çıktı - Son Dakika

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