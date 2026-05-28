Otomobil Ekspertizinde Şok Gerçek

28.05.2026 09:57
2015 model araç, 2011 model parçalarla toplanmış. Alıcı, ekspertiz raporuyla aracı iade etti.

Konya'da 2015 model otomobil almak isteyen bir kişi, değişen olmadığını bildiği aracı ekspertize götürdü. Burada yapılan incelemede otomobilin önünün 2011 model araca ait olduğu ve aracın 5 farklı nokta parçasının da değişen parça olduğu ortaya çıktı.

Otomobil almak isteyen I.S., beğendiği 2015 model Volkswagen marka otomobili inceledikten sonra satıcı tarafından değişen parça olmadığı şeklinde bilgilendirildi. I.S. aracı kontrol ettirmek için ekspertize götürdü. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın önünün 2011 model araçtan alınarak kaynak yapıldığı ve 5 farklı parçanın değişerek toplandıktan sonra satışa sunulduğu belirlendi. Detaylandırılan inceleme sonrası aracın parçalarının birbirinden farklı aynı marka, model araçlara ait olduğu raporlandı. Raporu gören I.S. aracı aldığı kişiye götürerek iade etti.

Önü farklı arkası farklı araç

Araç ekspertiz uzmanı Batuhan Uysal, "Bir araçta yaptığımız incelemelerde aracı lift ile kaldırdıktan sonra kontrollerimizde aracın altında kesmeler olduğunu fark ettik. Araç 2015 model fakat aracı indirdikten sonra ön kılıç saçlarının podyeleri kontrol ettiğimizde ön parçaların ise 2011 model bir araca ait olduğu, kılıç saclarının kesilmiş olduğunu belirledik. Araca ekleme yapılmış olduğu tarafımızca tespit edildi. Aracın arka bölmesi kendisine ait, ön tarafı ise ortadan kesilerek başka bir araçtan alınmış. Müşterimiz bu olaylardan haberi olmadığını söyledi. Aracın herhangi bir problemi olmadığını bilerek buraya getirdi. Müşterimize raporlamasını yaptık. Biz vatandaşlarımıza uyarımız bize gelmeden önce bazı noktaları bilebilirler ama kesinlikle güvendikleri bir ekspertize mutlaka gitmelerini öneriyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

