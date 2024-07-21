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Otomobil göle düştü, ikisi çocuk 4 kişilik aile kayboldu

Adana'da ikisi çocuk 4 kişilik ailenin olduğu otomobilin köprüden düşerek Seyhan Baraj Gölünde kaybolduğu öne sürüldü

ADANA - Adana'da ikisi çocuk 4 kişilik ailenin olduğu otomobilin köprüden düşerek Seyhan Baraj Gölünde kaybolduğu öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil Çatalan Batı Köprüsünden seyir halindeyken demir bariyerlere çarparak Seyhan Baraj Gölüne düştü. Göle düşen otomobilde Emine Aydoğmuş, Veysel Aydoğmuş ile çocukları Mete Aydoğmuş ve Batuhan Aydoğmuş ailesinin olduğu öne sürüldü. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine ait dalgıç polisler sevk edildi. Polisler otomobilin düştüğü yerde arama çalışması başlattı. Düşen otomobildeki arama çalışmaları hala devam ediyor.