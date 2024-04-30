Otomobil ile ezerek husumetlisini öldüren cinayet zanlısının cezası belli oldu - Son Dakika
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Otomobil ile ezerek husumetlisini öldüren cinayet zanlısının cezası belli oldu

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Bolu'da husumetlisinin otomobil ile üzerinden geçerek ölümüne sebep olan sanığa, mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıl hapis cezası verdi. İsmail Çetin'in gözü önünde gerçekleşen vahşi cinayetin ardından İrfan Başkalaycı tutuklandı.

30.04.2024 12:36
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Otomobil ile ezerek husumetlisini öldüren cinayet zanlısının cezası belli oldu

Vahşi cinayetin cezası belli oldu

BOLU - Bolu'da husumetlisinin otomobil ile üzerinden geçerek ölümüne sebep olan sanığa, mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıl hapis cezası verdi.

Sultan köyünde 21 Ağustos'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre İsmail Çetin (62), köy kooperatifi nedeniyle aralarında husumet bulunan İrfan Başkalaycı'nın aracının önünü kesti. Otomobilinden inen Çetin, elindeki bıçağı İrfan Başkalaycı'ya savurarak tehdit etti. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Başkalaycı, otomobiline binip gaza basarak Çetin'in üzerinden geçti. İsmail Çetin, 3 yaşındaki torununun gözü önünde olay yerinde yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İrfan B. ise tutuklandı.

Öte yandan, İrfan Başkalaycı'nın oğlunun başkan olduğu köy kooperatifinde İsmail Çetin'in denetçi olarak görev yaptığı, kooperatifteki hesaplar sebebiyle olaydan yaklaşık 6 ay önce iki aile arasında gerginlik başladığı ve zaman zaman tartıştıkları öğrenildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan İrfan Başkalaycı, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada son savunmasını yapan Başkalaycı, "Yüksek tansiyon, şeker ve kalp hastasıyım. Bana bıçakla yaklaşınca çok korktum. Tir tir titriyordum ne yaptığımı biliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, İrfan Başkalaycı'ya haksız tahrik indirimi uygulayarak 16 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil ile ezerek husumetlisini öldüren cinayet zanlısının cezası belli oldu - Son Dakika

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