Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Düzce'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Hacıdayı kavşağında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

13.04.2024 16:06
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

DÜZCE - Düzce'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Hacıdayı kavşağında meydana geldi. Ender Ö. idaresindeki 34 EIS 542 plakalı hafif ticari araç ile Sezgin S. hakimiyetindeki 34 AED 656 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç orta refüje çıktı. Kazada 34 EIS 542 plakalı araçta bulunan şoför Ender Ö. ile 34 AED 656 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Emirhan K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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