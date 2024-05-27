Otomobil ile kamyon çarpıştı, polis görüntü çekmeye çalışan vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı - Son Dakika
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Otomobil ile kamyon çarpıştı, polis görüntü çekmeye çalışan vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı

Van-Özalp karayolu üzerinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası cep telefonları ile görüntü çekmeye çalışan ve ekiplerin çalışma alanını kısıtlayan kalabalığı polis ekipleri güçlükle uzaklaştırdı.

27.05.2024 20:49
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Otomobil ile kamyon çarpıştı, polis görüntü çekmeye çalışan vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı

VAN - Van- Özalp karayolu üzerinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Sıhke Göleti civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismini öğrenilemeyen 06 EEZ 757 plakalı otomobil ile 65 AAZ 136 plakalı kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, Afet ve Acil Durum ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza sonrası cep telefonları ile görüntü çekmeye çalışan ve ekiplerin çalışma alanını kısıtlayan kalabalığı polis ekipleri güçlükle uzaklaştırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil ile kamyon çarpıştı, polis görüntü çekmeye çalışan vatandaşları güçlükle uzaklaştırdı - Son Dakika

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