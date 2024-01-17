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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan müze önünde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü ticari taksilerin arasına savrularak yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
17.01.2024 - 22:08,  Güncelleme: 22:11
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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Gazipaşa Caddesi üzerinde bulunan müze önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halk kütüphanesi istikametinden çarşı merkez istikametine seyir halinde olan Emrullah Eren Ş. idaresindeki 32 ACG 843 plakalı motosiklet, anlatan meydanı istikametinden halk kütüphanesi istikametine seyir halinde 32 YS 366 plakalı Zafer Ş. idaresindeki Renault Clio marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ticari taksilerin arasına savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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