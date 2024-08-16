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Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza anı kamerada

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde ışıklı kavşakta manevra yapan T.E. yönetimindeki 06 BHN 354 plakalı otomobil ile E.C.A. yönetimindeki 10 AOG 622 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü E.C.A, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza ana ise otomobil kamerasına anbean yansıdı.