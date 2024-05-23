Otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan tır devrildi, 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

23.05.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan tır devrildi, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan sürücü Mehmet A.yönetimindeki 47 PD 135 plakalı gıda ürünleri yüklü tırın dorsesi virajda kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Emrah Ö.yönetimindeki 16 Y 5468 plakalı Tofaş marka otomobil ise kayan dorseye çarparak yoldan çıkarken, tır ise yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Hatun Ş.yaralandı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler ve yolcu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Jandarma, İnegöl, Bursa, Acil Durum, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
19:53 İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı
18:22 Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu Mahkeme başkanı devreye girdi Ayhan Bora Kaplan duruşmasında yeni bir tanem diyalogu! Mahkeme başkanı devreye girdi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedildiği türbede izdiham yaşandı
17:03 İsrail, Filistin’i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti İsrail, Filistin'i tanıma kararı alan 3 ülkeye esir askerlerin görüntüsünü izletti
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:31 Mersin’de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü Mersin'de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 21:27:41. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement