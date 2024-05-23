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Otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan tır devrildi, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında İnegöl- Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir'e seyir halinde olan sürücü Mehmet A.yönetimindeki 47 PD 135 plakalı gıda ürünleri yüklü tırın dorsesi virajda kontrolden çıkarak kaymaya başladı. Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Emrah Ö.yönetimindeki 16 Y 5468 plakalı Tofaş marka otomobil ise kayan dorseye çarparak yoldan çıkarken, tır ise yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcu Hatun Ş.yaralandı. Kaza yerine 112, Jandarma ve İtfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler ve yolcu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.