Otomobil minibüse arkadan çarptı: 2 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza bu gün akşam saatlerinde Çevre Yolu Üstad Necip Fazıl Bulvarında meydana geldi. Derviş G. kullandığı 50 ABK 137 plakalı otomobili ile önünde seyreden Ahmet A.'nın kullandığı resmi kuruma ait 50 DA 028 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Sedef Ö. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan ve resmi kuruma ait olan minibüsün daha önce karışmış olduğu kaza nedeniyle sanayide olduğu ve kaza öncesinde sanayiden yeni çıktığı da öğrenildi. Araç sürücüsü "Bari kuruma gidebilseydik" diye kazaya tepki gösterdi.

Kaza nedeniyle tek şeritten işleyen trafik araçların kaldırılmasından sonra normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.