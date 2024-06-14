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Otomobil park halindeki araçlara böyle çarptı

Mezuniyet töreninden çıkan üniversiteliler kaza yaptı, esnaf o yola kasis yapılmasını istedi

14.06.2024 18:33
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Otomobil park halindeki araçlara böyle çarptı

Mezuniyet töreninden çıkan üniversiteliler kaza yaptı, esnaf o yola kasis yapılmasını istedi

Berberde tıraş olduktan sonra park halindeki otomobiline giden vatandaş saniyelerle kazadan kurtuldu

BURDUR - Burdur'da mezuniyet töreninden çıktıktan sonra arabalarıyla gezintiye çıkan 2 üniversite öğrencisinin içinde bulunduğu araç süratle girdiği yolda kontrolden çıkarak önce park halindeki 2 otomobile, sonra refüjde bulunan ağaca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken kaza anı saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.40 sıralarında Burdur merkez İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde okuyan ve bugün yapılan mezuniyet töreninden çıkan A.E.T. (23), 06 BSG 627 plakalı Citroen marka otomobiliyle, Çatalpınar Kavşağı'ndan Köprübaşı mevkiine doğru süratle ilerlediği esnada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında park halinde bulunan 25 FE 113 plakalı Hyundai marka otomobile, daha sonra refüjde bulunan ağaca çarptı. Yol kenarında bulunan 25 FE 113 plakalı otomobil ise çarpmanın etkisiyle yine park halinde bulunan önündeki 15 NK 950 plakalı Fiat marka arabaya çarptı.

Kaza sonrası Citroen otomobilde bulunan sürücü A.E.T. ve yolcu koltuğunda oturan F.B.E. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören ve o sırada devriye görevinde olan bekçilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri duman çıkan arabaya müdahale ederken yaralılar sağlık ekiplerinin ilk tedavilerinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan kaza anına ait görüntülerde aracın kavşağa süratli bir şekilde girdiği için savrularak park halindeki araçlara çarpıp refüjde bulunan ağaçlara çarptığı görüldü. Kaza sonrası yaralıların yardımına iş yerinde bulunan vatandaşlar koştu.

Park halindeki aracın sürücüsü kazadan saniyelerle kurtuldu

Kaza esnasında kaldırımda yürüyen görgü tanığı Ahmet Ö., "Araç süratli geldi. Virajı alamadı ve burada park halindeki arabaya vurup refüjdeki ağaca vurdu. Çarpan araçta iki kişi vardı, biri kadın diğeri erkek. Biz bir fren sesi duyduk, ondan sonra kaza oldu. Çatalpınar Kavşağı'ndan hızlı gelen otomobil önce park halindeki araca vurdu. Vurduğu araç da önündeki araca vurdu. Fren izleri de belli zaten. Fiat otomobilin sahibi ve oğluyla beraber berberde tıraş olduktan sonra bir müddet sohbet ettik. Vedalaştıktan sonra arabasına gidiyordu ama Allah'tan arabanın yanında değildi. Kazadan en fazla 20 saniye ile kurtuldular." dedi.

"Burada sürekli kaza oluyor, esnaf olarak kasis yapılmasını istiyoruz"

Çatalpınar Kavşağı'nda esnaflık yapan Kemal Karlı ise bu yolda araçların çok süratli geçtikleri için sürekli kaza olduğunu belirterek yetkililerden kasis yapılmasını talep ettiği konuşmasında ise; "Çatalpınar Kavşağı'ndaki virajı insanlar tam bilmediği için süratli bir şekilde geliyorlar ve virajı alamıyorlar. Yıllar önce burada bulunan otobüs durağında bekleyen bir tane genç kızımız öldü. Biz kaldırımın üzerine masa koyuyorduk. Geçen sene iki defa motosikletliler müşterilerin üzerine çıktı. Şu anda gördüğünüz gibi yine kaza oldu. Buradan belediye veya emniyet yetkili kimse buraya kasis yapılmasını istiyoruz. Tüm esnaf da aynı düşüncede. Herkes bunu istiyor." ifadesinde bulundu.

Kaynak: İHA

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